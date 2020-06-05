بحثا عن الآثار.. مصرع 3 أشخاص غمرتهم الرمال أثناء حفر سرداب بمقابر اليهود

مازال حلم الثراء السريع يداعب أفكار الحالمين بجلب المال من أقصر الطرق، فلم يعلم ٣ عاطلين أن بحثهم عن الآثار بمنطقة مقابر اليهود البساتين ستكون السبب فى دفنهم مع أحلامهم أسفل رمال سرداب عميق قاموا بحفره بحثا عن الآثار.

بداية اكتشاف الواقعة عندما تلقت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا بالعثور على ٣ جثث لأشخاص مجهولين داخل سرداب تحت بمنطقة مقابر اليهود بحى البساتين.





على الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الإنقاذ البرى إلى مكان البلاغ وتم انتشال ٣ جثث من أسفل رمال سرداب عميق تحت بعد أن انهارت الرمال فوق رؤوسهم ليلقوا مصرعهم.



