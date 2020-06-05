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حوادث

بحثا عن الآثار.. مصرع 3 أشخاص غمرتهم الرمال أثناء حفر سرداب بمقابر اليهود

الجمعة 05/يونيو/2020 - 11:22 م
التنقيب عن الاثار
التنقيب عن الاثار
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كتب محمد صبرى
مازال حلم الثراء السريع يداعب أفكار الحالمين بجلب المال من أقصر الطرق، فلم يعلم ٣ عاطلين أن بحثهم عن الآثار بمنطقة مقابر اليهود البساتين ستكون السبب فى دفنهم مع أحلامهم أسفل رمال سرداب عميق قاموا بحفره بحثا عن الآثار.


فقد نجحت قوات الإنقاذ البرى التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة فى انتشال الجثث ال٣ بعد أن سقطوا داخل السرداب وغمرتهم الرمال،
بداية اكتشاف الواقعة عندما تلقت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا بالعثور على ٣ جثث لأشخاص مجهولين داخل سرداب تحت بمنطقة مقابر اليهود بحى البساتين.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الإنقاذ البرى إلى مكان البلاغ وتم انتشال ٣ جثث من أسفل رمال سرداب عميق تحت بعد أن انهارت الرمال فوق رؤوسهم ليلقوا مصرعهم.

وتشير المعلومات الإولية إلى أن ال٣ أشخاص المتوفين كانوا ينقبون عن الآثار وقاموا بالحفر تحت الآرض بحثا عن الآثار، إلا أن الرمال غمرتهم أثناء الحفر ليلقوا مصرعهم فى الحال، تم تحرير محضر، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.
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