جمال شعبان: مريض كورونا يمكن أن يحتاج أكثر من كيس بلازما..فيديو

عميد معهد القلب السابق، أن كمية الاجسام المضادة لفيروس كورونا تختلف من شخص لأخر، وفقا لقوة الفيروس والعبء الفيروسي، لافتا إلى أن استجابة الاجسام المضادة بتختلف أيضا من شخص لأخر.



وتابع :"لما تيجي تعزل البلازما من دم المتعافيين هتلاقي أن كمياتهم مختلفة"، موضحا احيانا قد يحتاج المصاب إلى أكثر من كيس بلازما.



كما

تناشد وزيرة الصحة والسكان المتعافيين من فيروس كورونا بعد مرور ١٤ يومًا على شفائهم، بالتوجه إلى أقرب مركز نقل دم تابع لخدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان، حيث تم تفعيل العمل ب ٥ مراكز نقل دم على مستوى الجمهورية، لسحب بلازما المتعافيين، تشمل المركز القومي لنقل الدم بمنطقة العجوزة بالجيزة، بالإضافة إلى عدد من المراكز الإقليمية لنقل الدم بمحافظات الإسكندرية والمنيا والأقصر وطنطا.