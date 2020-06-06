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مرأة

يحارب الفيروسات.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول المشمش المجفف يوميا؟

السبت 06/يونيو/2020 - 03:40 م
صدى البلد
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آلاء حسن
نقص الفيتامينات في الجسم مؤشر واضح على نقص مناعة الجسم لذلك يجب تقوية الجهاز المناعي، من أجل مساعدة الجسم على مواجهة الامراض والفيروسات خاصة فيروس كورونا المستجد.

وكشفت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، عن فوائد ‏المشمش المجفف، قائلة:

- غني بالألياف التي تقلل الإمساك
- محتواه جيد من البوتاسيوم والمغنيسيوم
- القدرة على محاربة الفيروسات
- تناوله مفيد لإعطاء الطاقة والحد من النحافة
- قد يفيد لمرضى فقر الدم فيه نسبة قليلة من الحديد
- به نسبة قليلة من الكالسيوم
- يمد الجسم بالفيتامينات اللازمة
- لايناسب مرضى السكري 
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