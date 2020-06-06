فستان مكشوف.. كنزى عمرو دياب بإطلالة جذابة على إنستجرام.. شاهد





وظهرت كنزى دياب ، بفستان قصير فوق الركبة، ومكشوف من الظهر، كما يتميز باللون الأبيض ومطعم بنقوشات بسيطة ملونة تبرز عن جمالها ورشاقتها.









ومن الناحية الجمالية، أعتمدت كنزى دياب فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه بألوان بسيطة وهادئة.





كما تركت شعرها البنى القصير منسدلا بين كتفيها على طريقة الكيرلى الناعم التى تبرز جمالها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع أسوارة لليد.