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مرأة

أبرزها الكمامة والفيتامينات .. أخطاء التعامل مع كورونا

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:22 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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لمياء الياسين

بعد تفشى فيروس كورونا وتحوله إلى جائحة أخطاء كثيرة يجب أن ينتبه إليها البعض قد تكون سببا فى نقل العدوى وانتشار الفيروس، وقد يصل الأمر فى كثير من الأحيان إلى الإصابة بالعديد من المضاعفات التى قد تؤثر على مناعة الجسم وقد تصل إلى الوفاة أبرزها إرتداء الكمامة بطريقة غير صحيحة و الإفراط فى تناول الفيتامينات والمعادن دون إستشارة طبيب على الجانب الأخر يمكن للتنظيف أن يساعد في منع انتشار المرض والحد من خطر عدوى  فيروس كورونا

رفع المناعة 

على الجانب الآخر تعد أبرز الأخطاء التى يقع فيها الكثيرون خلال الفترة الماضية وهى تناول الفيتامينات بشكل عشوائى على أدوية الفيتامينات والعقاقير التى ترفع المناعة للوقاية من كورونا.

وقال الدكتور مجدى بدران، عضو الحساسية والمناعة، إن المكملات الغذائية سلاح ذو حدين فهى تلعب دورا كبيرا في رفع المناعة لكنها يمكن أن تتسبب في الإصابة بمجموعة كبيرة من الأضرار.

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وأوضح بدران" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الإقبال الشديد على شراء أدوية رفع المناعة التي يهرول وراءها كثيرون للتمكن من الوقاية ضد الإصابة بفيروس كورونا خاطئة تماما ولابد من استشارة الطبيب لكل حالة ليحدد الجرعة المناسبة ونوعية الفيتامينات التى يحتاجها الجسم.

وأكد "بدران" أن تناول الفيتامينات لرفع المناعة والوقاية من فيروس كورونا بشكل عشوائي يعرض الإنسان للإصابة بعدة أضرار أبرزها:

-الحساسية الدوائية 
- التهاب الكبد 
-ارتفاع انزيمات الكبد 
- الفشل الكبدى 
- الفشل الكلوى 
- الحمى
- فشل النخاع 
- الأنيميا 
- نقص إنتاج خلايا المناعة 
- صداع 
- الوفاة

ارتداء الكمامة بطريقة غير صحيح

أما عن الأخطاء التى يقع فيها الكثيرين هى ارتداء الكمامة بشكل خاطىء وبعد انتشار الكمامات وأبرزها ارتداء  الكمامة القماش والتى يوجد منها الكثير من الكمامات غير الصحية وعدم إتباع الطرق الصحيحة لارتدائها، ولذلك قد قدمت منظمة الصحة العالمية بعض النصائح الواجب اتباعها عند ارتداء الكمامة القماشية للوقاية من فيروس كورونا.




واهم النصائح الواجب الالتزام بها هى...

- غسل اليدين قبل ارتداء الكمامة بشكل جيد
- التأكد من صلاحية الكمامة ونظافتها بشكل صحيح
- الحرص على تغطية الفم والأنف عند ارتداء الكمامة
- تطهير اليدين بالكحول قبل نزع الكمامة
- إزالة الكمامة من الوجه من خلال الأشرطة الجانبية
- إذا كانت الكمامة لم تتلوث وما زالت جافة احفظها فى كيس نظيف
- يجب عند إعادة استخدام الكمامة ان تلمسها من الأشرطة الجانبية
- إذا كانت الكمامة ملوثة او مبللة يجب غسلها بالماء الساخن والمطهر مره واحده على الأقل فى اليوم
- الحرص على غسل اليدين بشكل متكرر
- الابتعاد بمسافة لا تقل عن متر من المحيطين بك

كما أوضحت منظمة الصحة العالمية ان استخدام الكمامة بمفردها لن يحميك من الإصابة بالفيروس فيجب اتباع طرق النظافة الصحيحة الصحيحة وغسل اليدين وتطهيرها بشكل دائم.


التنظيف ومنع انتشار المرض

على يمكن للتنظيف أن يساعد في منع انتشار المرض والحد من خطر عدوى  فيروس كورونا  حيث ينتقل الفيروس التاجي بشكل رئيسي من شخص لآخر عبر قطرات صغيرة من اللعاب أو سوائل جسدية أخرى تطفو في الهواء بعد السعال أو العطس.

يمكن أن تكون الأشياء والأسطح الملوثة مهمة أيضًا في انتقال المرض فمن المحتمل أن تصل إلى عدة أيام يمكن أن يعتمد طول مدة بقائه على درجة الحرارة والرطوبة ومكونات السطح.

وبحسب تقرير ديلي ميل، يمكن أن يصاب الناس بالفيروس عن طريق لمس الأسطح الملوثة ثم لمس وجوههم، مما يسمح للفيروس بدخول الفم أو الأنف.

واقترح ويليام كيفيل، عالم الأحياء الدقيقة في جامعة ساوثامبتون، أن يتم طلاء مقابض الأبواب وعربات التسوق والدرابزين في وسائل النقل العام، وحتى معدات الصالة الرياضية بالنحاس لتقليل مدة وجود الفيروس عليها.

وأوضح أنه عندما يهبط الفيروس التاجي على النحاس، تهاجم أيونات المعدن - الذرات المشحونة كهربائيًا - الغشاء الدهني للفيروس ، وهي البنية التي تحميه، ثم يغزو النحاس الخلية ويدمر الحمض النووي للفيروس، ويقتلها بالكامل. 
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