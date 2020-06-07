بفستان قصير.. شيما صابر تنشر صورة بصحبة رامى صبرى فى بداية الارتباط

ربنا يخليكو لبعض ويبعد عنكم العين واي حاجه ويحفظكم من كل شر

عقد رامي صبري لاعب الفريق الأول بنادي إنبي، قرانه على الإعلامية شيما صابر الشهيرة بـ "مذيعة الكورة"، وذلك في حفل صغير في إحدى الفيلات في وجود العائلتين.





ويعد رامي صبري قائدًا لنادي إنبي، وشارك معه في 16 مباراة هذا الموسم، وأحرز 4 أهداف معه ، قبل توقف الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





يذكر أن الدوري المصري تم إيقافه لنهاية شهر مايو، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد



