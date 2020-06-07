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رياضة

بفستان قصير.. شيما صابر تنشر صورة بصحبة رامى صبرى فى بداية الارتباط

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:40 م
شيما صابر و اللاعب
شيما صابر و اللاعب رامى صبرى
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مريم عزت
نشرت الاعلامية شيما صابر , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة بصحبة زوجها اللاعب رامى صبرى فى بداية ارتباطهم , وظهرت فى الصورة بفستان قصير . 

علقت شيما على الصورة قائلة : الى الابد 👩‍❤️‍👨 April/2018

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نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : 

حلوين اوووي ربنا يخليكم لبعض يارب ياحببتي 

ربنا يخليكو لبعض ويبعد عنكم العين واي حاجه ويحفظكم من كل شر 

ماشاءالله ربنا يحفظكم

عقد رامي صبري لاعب الفريق الأول بنادي إنبي،  قرانه على الإعلامية شيما صابر الشهيرة بـ "مذيعة الكورة"، وذلك في حفل صغير في  إحدى الفيلات في وجود العائلتين.

ويعد رامي صبري قائدًا لنادي إنبي، وشارك معه في 16 مباراة هذا الموسم، وأحرز 4 أهداف معه ، قبل توقف الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الدوري المصري تم إيقافه لنهاية شهر مايو، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد




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