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منوعات

نشرة السوشيال ميديا.. أول ظهور لـ علي ابن محمد رمضان بعد تعرضه للتنمر.. وآسر ياسين يغازل زوجته

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:24 م
صدى البلد
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مريم عزت
نشر "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

نشر محمود رمضان، شقيق الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورة لابن شقيقه محمد رمضان . 

نشر الفنان اسر ياسين عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة لزوجتة . 

نشرت الراقصة "جوهرة" مجموعة من الصور عبر خاصية "ستورى" على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشر الفنان احمد حاتم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " إنستجرام " صورة جديدة له , من كواليس فيلم الغسالة . 

نشرت الاعلامية شيما صابر , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة بصحبة زوجها اللاعب رامى صبرى فى بداية ارتباطهم , وظهرت فى الصورة بفستان قصير . 

نشرت الفنانة ناسنى عجرم، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" صورة جديدة من احدى الحفلات. 


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