نشرة السوشيال ميديا.. أول ظهور لـ علي ابن محمد رمضان بعد تعرضه للتنمر.. وآسر ياسين يغازل زوجته

نشر "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:





نشر محمود رمضان، شقيق الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورة لابن شقيقه محمد رمضان .





نشر الفنان اسر ياسين عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة لزوجتة .





نشرت الراقصة "جوهرة" مجموعة من الصور عبر خاصية "ستورى" على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





نشر الفنان احمد حاتم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " إنستجرام " صورة جديدة له , من كواليس فيلم الغسالة .





نشرت الاعلامية شيما صابر , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة بصحبة زوجها اللاعب رامى صبرى فى بداية ارتباطهم , وظهرت فى الصورة بفستان قصير .





نشرت الفنانة ناسنى عجرم، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" صورة جديدة من احدى الحفلات.







