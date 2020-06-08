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حوادث

القبض على تاجر مخدرات قتل موظفا بماسبيرو فى منشأة ناصر

الإثنين 08/يونيو/2020 - 07:36 م
القبض على تاجر مخدرات
القبض على تاجر مخدرات
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اسلام مقلد
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط تاجر مخدرات لقتله موظف بماسبيرو في منشأة ناصر أثناء تدخله لفض مشاجرة بين المتهم وسائق توك توك للخلاف على ١٠٠ جنيه.


البداية عندما نشبت مشاجرة بين سائق توك توك وتاجر مخدرات يدعى جمال لرفض الأخير دفع أجر السائق نظير توصيله لعدة أماكن، وعند قيام السائق بالشكوى لبعض الأهالى من ذلك نشبت بينهما مشاجرة، وفور تدخل المجني عليه قام المتهم بالتعدى عليه بقبضة يده.

وعقب ذلك تطورت المشاجرة صعد على اثرها المتهم لاعلى المنزل وقام بالقاء كتلة من الصخر على المجني عليه الا ان المرة الاولى لم تصبه فقام بالقاء كتلة اخرى عليه اصابته فى رأسه مما تسبب فى ارتجاج له فى المخ وعلى اثر ذلك توفي فى الحال وفر المتهم هاربا، حتى تم القبض عليه.

وقام الأهالى بابلاغ رجال المباحث الذين هرعوا على الفور لمكان الواقعة، وتبين وجود جثة لموظف نتيجة تدخله لفض مشاجرة بين تاجر مخدرات وسائق توك توك، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة للتحقيق.
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