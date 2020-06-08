السعودية.. وزير الشئون الإسلامية يوضح سبب إغلاق المساجد وحقيقة إعادة فتحها

نشر عبداللطيف ال شيخ وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد فى المملكة العربية السعودية تغريدة جديدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.





أوضح في التغريدة سبب اغلاق ٧١ مسجدا في السعودية بعد فتحهم بعد إغلاق أكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد.









قال: "عدم التزام البعض بالبرتوكولات والاحترازات الصحية نتج عنه تسجيل إصابات بفيروس كورونا في بعض المساجد مما أدى -للأسف- لإغلاق ٧١ مسجدًا احترازيًا في مختلف مناطق المملكة، وجاري العمل على تعقيمها."





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إغلاق المساجد هذة المرة جاء إغلاقا مؤقتا لحين الإنتهاء من تعقيم المساجد والتي تنتشر في ربوع المملكة وضمان القضاء علي الفيروس الذي أصبح يهدد حياة البشرية كلها، حيث جاء قرار وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية بالتزامن مع فرض حظر التجوال بمدينة جدة بعدما تزايدت الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا المستجد.