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رياضة

إدواردو نجم الهلال السعودي يقترب من الانضمام للنصر الإماراتي

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:08 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن البرازيلي كارلوس إدواردو، لاعب نادي الهلال السعودي، اقترب بشكل كبير من الانضمام لنادي النصر الإماراتي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد إدواردو مع الهلال، بنهاية الموسم الجاري 2019-2020، وقرر النادي عدم تجديد عقده بناء على طلب من الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق.

وذكرت صحيفة الخليج الإماراتية، أن إداوردو صار على بعد خطوة وحيدة من الانضمام للنصر الموسم المقبل 2020-2021، حيث يتبقى فقط الاتفاق على راتب اللاعب السنوي، حيث يطلب اللاعب الحصول على 3 ملايين يورو وهو المبلغ الذي كان يتحصل عليه مع الهلال، بينما يحاول نادي النصر تخفيض تلك القيمة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم الإعلان بشكل فوري عن الصفقة عند الاتفاق على راتب اللاعب السنوي مع الفريق الإماراتي.

وانضم إدواردو لصفوف نادي الهلال عام 2015، قادمًا من نادي بورتو البرتغالي وصار أكثر اللاعبين الأجانب تسجيلًا للأهداف في تاريخ الزعيم برصيد 80 هدف، كما قاده للفوز بدوري أبطال آسيا الموسم الماضي.
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