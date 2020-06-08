أحمد موسى للتوانسة: انزلوا يوم 14 يونيو للقضاء على الغنوشي وجماعة الإخوان الإرهابية

وجه الإعلامي أحمد موسى، الدعوات للشعب التونسي للنزول يوم 14 يونيو الأسبوع المقبل إلى كل شارع وحارة في تونس الخضراء؛ كي تعود تونس لشعبها، واقتلاع الغنوشي وجماعة الإخوان الإرهابية.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، " جبهة الإنقاذ في تونس تدعو الشعب التونسي للنزول يوم 14 يونيو لحل مجلس النواب".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى " انزلوا لمحاصرة الغنوشي وجماعة الإخوان كي تعود تونس الخضراء بدون إرهابيين وإخوان".





وتابع الإعلامي أحمد موسى " شكرا للشعب التونسي الذي يخطط لإنقاذ تونس من الخائن راشد الغنوشي وجماعة الإخوان الغرهابية الممثلة في حزب النهضة الإخواني".





وطالب أحمد موسى "لا تعطوا الأمان لأي إخواني متواجد على أراضي تونس، و تونس لن تسمح باستمرار تواجد جماعة الإخوان الإرهابية".



