AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

سكاي سبورتس توفر خاصية جديدة للتواصل بين المشجعين أثناء المباريات

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:01 ص
سكاي سبورتس توفر
سكاي سبورتس توفر خاصية جديدة...للتواصل بين المشجعين
Advertisements
قسم التكنولوجيا
أعلنت مجموعة قنوات Sky Sports الرياضية عن ميزة جديدة تتيح للمشجعين الدردشة والتواصل مع أصدقائهم خلال مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقرر له أن يستأنف يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو الجاري، بعد توقفه لمدة أكثر من شهرين بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا.

وبحسب موقع techradar التقني، تعرف الميزة الجديدة باسم منطقة المشجعين Fanzone، وستكون متاحة على تطبيق سكاي سبورتس Sky Sports وموقعها على الإنترنت.

وتتميز الإضافة الجديدة بأنها توفر التشجيع و مشاركة الأصدقاء والتفاعل معهم والإستمتاع بالمباريات، مع المحافظة على التباعد الإجتماعي ، ولكن لا توجد أية أخبار حتى الآن عن عدد الأشخاص الذين بإمكانهم مشاهدة المباراة والدردشة معًا.

وأفادت مجموعة قنوات سكاي سبورتس، أن الميزة الجديدة ستكون متاحة لمباريات محددة، وتعد الإضافة الجديدة أفضل من تطبيقات التواصل عن بعد، مثل تطبيقي زووم Zoom و Houseparty، لأنها ستوفر للمشجعين إبداء أرائهم فى المباراة وتقديم الإحصائيات، بالإضافة إلى أنها ستوفر للمشجعين أيضًا سماع أصوات الهتافات التى تكون موجودة فى المباريات العادية وذلك من خلال التعاقد مع شركة EA Sports للألعاب الرياضية. 

جدير بالذكر، أن مجموعة قنوات سكاي سبورتس وعدت بأن يكون هناك المزيد من الإضافات والإبتكارات التى سيتم إضافتها لتغطية الدوري الممتاز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شبكة سكاي تقوم ببث مباريات الدوري الألماني بصوت الجماهير

فيسبوك يطلق ميزة جديدة لحذف المنشورات القديمة بضغطة واحدة ..فيديو

ترشيحاتنا

مؤسسة النفط الليبية: هجوم مسلح على حقل الشرارة النفطي

الصحة: فيروس كورونا أصبح ضعيفا.. ولكنه سريع الانتشار

نشرة السوشيال ميديا.. حسن شاكوش ينشر صورة لخطيبته.. وريم مصطفى بـ هوت شورت

بسبب كورونا.. حفيدة فريد الأطرش ترد على مهاجمي بقائها في بيروت

العربية: دخول وحدات من الجيش الوطني الليبي إلى حقول النفط بالجنوب

مفاجأة مدوية بشأن رحيل "فايلر" للدوري الإماراتي .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم تخيلى لأول سيارة لاند روفر مزيج الـSUV والبيك-أب..صور

بإطلالة مبهجة.. ريهام أيمن تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

مكياج جذاب.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها..شاهد