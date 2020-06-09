سكاي سبورتس توفر خاصية جديدة للتواصل بين المشجعين أثناء المباريات

أعلنت مجموعة قنوات Sky Sports الرياضية عن ميزة جديدة تتيح للمشجعين الدردشة والتواصل مع أصدقائهم خلال مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقرر له أن يستأنف يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو الجاري، بعد توقفه لمدة أكثر من شهرين بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا.





وبحسب موقع techradar التقني، تعرف الميزة الجديدة باسم منطقة المشجعين Fanzone، وستكون متاحة على تطبيق سكاي سبورتس Sky Sports وموقعها على الإنترنت.





وتتميز الإضافة الجديدة بأنها توفر التشجيع و مشاركة الأصدقاء والتفاعل معهم والإستمتاع بالمباريات، مع المحافظة على التباعد الإجتماعي ، ولكن لا توجد أية أخبار حتى الآن عن عدد الأشخاص الذين بإمكانهم مشاهدة المباراة والدردشة معًا.





وأفادت مجموعة قنوات سكاي سبورتس، أن الميزة الجديدة ستكون متاحة لمباريات محددة، وتعد الإضافة الجديدة أفضل من تطبيقات التواصل عن بعد، مثل تطبيقي زووم Zoom و Houseparty، لأنها ستوفر للمشجعين إبداء أرائهم فى المباراة وتقديم الإحصائيات، بالإضافة إلى أنها ستوفر للمشجعين أيضًا سماع أصوات الهتافات التى تكون موجودة فى المباريات العادية وذلك من خلال التعاقد مع شركة EA Sports للألعاب الرياضية.



