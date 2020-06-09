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توك شو

لكل الأعمار.. تمارين لتقوية العضلات وتنشيط الدورة الدموية.. فيديو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 08:58 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
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نورهان رأفت
قدمت الإعلامية فرح سعيد و حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، اليوم، الثلاثاء، تمارين مختلفة لتنشيط الجسم والدورة الدموية

وأوضح حسام أبو هاشم، خلال برنامج على قناة "صدى البلد" اليوم، الخميس، أنه يمكن أداء التمارين فى أى مكان مناسب المساحة حتى وإن لم يكن مغطى كالجيم لتقوية العضلات.

وأكد أن هذه التمارين مهمة للغاية، وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديك سواء في المنزل أو العمل أو الجيم.

وقال إن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل واحد وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وأضاف خبير اللياقة البدنية أن هناك بعض الأشياء يجب أن يعلمها الإنسان قبل القيام بأي تمارين رياضية، منوها إلى أن هناك أساليب وطرقا جديدة تساعد فى زيادة العضلات، وواحدة من تلك الطرق تمرين العضلة والعضلة المقابلة لها فى نفس الوقت. 

وأوصى المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.

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