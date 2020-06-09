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أخبار العالم

بقيمة 350 مليون دولار.. إسرائيل توقع عقد بيع طائرات استخباراتية لدولة أوروبية

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:27 م
بقيمة 350 مليون دولار..
بقيمة 350 مليون دولار.. إسرائيل تبيع طائرات استخباراتيةا
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سمر صالح
نشرت القناة السابعة العبرية اليوم الثلاثاء تفاصيل توقيع الصناعات الجوية الإسرائيلية على عقد بقيمة 1.2 مليار شيكل (350 مليون دولار) مع دولة مركزية في أوروبا في مجال طائرات الاستخبارات.
 
وقالت القناة السابعة، إن هذه الصفقة لها أهمية كبيرة بالنسبة لـ إسرائيل خاصة فى تعزيز الصناعات الجوية التي تمتلك قدرات تطوير تكنولوجية خاصة.

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وأوضحت القناة العبرية أن هذا الطائرة يتم تطويرها في وحدة "التا" التابعة للصناعات الجوية وتعتبر أنظمة ذات أهمية استراتيجية وتعتمد هذه التكنولوجيا على تصغير انظمة الاستشعار، الى جانب تطوير الخورازميات والتطبيقات التي تعتمد على الذكاء الصناعي، اعتمادًا على هذه التقنيات تم تطوير أنظمة استخباراتية دمجت في الطائرات. 
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