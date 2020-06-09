البحوث الإسلامية: الله مدح أنبياءه لقوة إرادتهم وعزيمتهم

قال مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف
، إن ربنا -سبحانه وتعالى- مدح أنبيائه لقوة إرادتهم وعزيمتهم، حيث قال -تعالى- لنبيه - صلى الله عليه وسلم - منبهًا له في الاقتداء بهم: ﴿ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ﴾.
وأضاف « البحوث الإسلامية
» في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك»: عود نفسك على قوة الإرادة واختيار معالي الأمور.
واستشهد البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، ضمن حملته «إرادة» بقوله - صلى الله الله عليه وسلم-: « إنَّ اللهَ جميلٌ يُحِبُّ الجَمالَ ويُحِبُّ معاليَ الأمورِ ويكرَهُ سَفْسافَها».
وأكد في وقت سابق أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يحث أصحابه على قوة الإرادة، وطلبها من الله -عز وجل-، مستشهدًا بما روى عن شداد بن أَوس - رضى الله عنه-قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يعلمنا أن نقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الأَمْرِ ، وَأَسْأَلُكَ عَزِيمَةَ الرُّشْدِ»، جامع الترمذي.
وأشار« البحوث الإسلامية» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى قول الفضيل بن عياض -رضي الله عنه-: " إنما يريد الله منك نيتك وإرادتك"، وذلك ضمن حملته الإلكترونية التوعوية " إرادة " لتشجيع الناس على استكمال مسيرتهم في الحفاظ على أنفسهم وذويهم، واتباع الإجراءات الاحترازية التي تساعدهم على تجاوز المرحلة الحالية.
جدير بالذكر أن الدكتور نظير عياد
، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، أكد أن إطلاق الحملة يأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب – شيخ الأزهر بتكثيف الجوانب التوعوية وتبصير الناس بكل ما يتعلق بشئون حياتهم ويحافظ عليهم وعلى أسرهم ويدعم جانب المسئولية في المجتمع.
وأوضح عياد
أن الحملة تقوم على النشر الإلكتروني في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية وعدم التواصل المباشر بين وعاظ وواعظات الأزهر والجمهور، من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كبديل للتوعية، حيث تقدم الحملة مجموعة من المحتويات التوعوية المكتوبة والمرئية، والتي ترسخ لدى الناس أهمية أن يكون لديهم إرادة قوية في تحقيق أهدافهم وأمانيهم، وعدم فقدان الأمل في رحمة الله بعباده ولطفه بهم مع أداء ما عليهم من مسئوليات وعدم التواكل، بل التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب.
وتابع الأمين العام أن الحملة تشتمل على مجموعة من المقالات العلمية أيضًا لتوجيه الناس نحو امتلاك إرادة شخصية
تضمن عدم وصولهم إلى مرحلة اليأس، والتسليم بالثقة في الله في كشف هذه الغمة، والوقوف مع مؤسسات الدولة ومساعدتها فيما تقوم به من إجراءات وقائية تحافظ على حياة الناس، خاصة وأن هذه الأزمات لا تحتاج إلى مجهود فردي فقط، وإنما في حاجة إلى تعاون جماعي يقوم على التوعية بين الجميع وأن يؤدي كل شخص دوره في هذا الشأن مهما كان موقعه.
#مجمع_البحوث
عود نفسك على قوة الإرادة واختيار معالي الأمور
قال رسول الله صلى الله: إنَّ اللهَ جميلٌ يُحِبُّ الجَمالَ ويُحِبُّ معاليَ الأمورِ ويكرَهُ سَفْسافَها. المعجم الأوسط
#حملة_إرادة
#مجمع_البحوث