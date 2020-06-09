البحوث الإسلامية: الله مدح أنبياءه لقوة إرادتهم وعزيمتهم

سبحانه وتعالى- مدح أنبيائه لقوة إرادتهم وعزيمتهم، حيث قال -تعالى- لنبيه - صلى الله عليه وسلم - منبهًا له في الاقتداء بهم:

﴿ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ﴾.