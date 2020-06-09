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عميد زراعة عين شمس: بقلنا سنة ونص ليس لدينا أي أزمة في سوق الخضروات.. فيديو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 08:11 م
صدى البلد
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عادل نصار
أكد الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، أن قلب التنمية الزرعية في مصر هى الزراعة ، مضيفا أن مصر حققت نجاح واضح في هذا الملف خلا السنوات الست الماضية طيلة فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الخضروات متوفرة بكميات كبيرة وبسعر رخيص يلائم محدودي الدخل، لافتا إلى أن الدولة تعيش طفرة حقيقة في قطاع الزراعة.

وتابع الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، أن سيتم استصلاح 63 ألف فدان في الجنوب واستخدامها في مشروعات الصوب الزراعية، مؤكدا أن الزراعة حياة، مستدركا أنه : "بقلنا سنة ونص ليس لدينا أي أزمة في سوق الخضروات".
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