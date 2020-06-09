عميد زراعة عين شمس: بقلنا سنة ونص ليس لدينا أي أزمة في سوق الخضروات.. فيديو

وتابع الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، أن سيتم استصلاح 63 ألف فدان في الجنوب واستخدامها في مشروعات الصوب الزراعية، مؤكدا أن الزراعة حياة، مستدركا أنه : "

بقلنا سنة ونص ليس لدينا أي أزمة في سوق الخضروات".