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مرأة

من الطيارة.. شمس الكويتية تفاجئ متابعيها بإطلالة أنيقة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:21 م
شمس الكويتية
شمس الكويتية
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آية التيجي
نشرت المطربة شمس الكويتية صورة جديدة لها عبر  حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وقد ظهرت شمس الكويتية بإطلالة ناعمة ومميزة، وهو ما دفع متابعوها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وعلقت شمس الكويتية على صورتها: "يا امي وربي اشتقت لهالشعور يالله #منو_مثلي اشتاق للمطار ".


وارتدت شمس الكويتية سويت شيرت تايجر بألوان مختلفة بأكمام طويلة، واختارت عليه بنطال واسع بللون الأزرق المميز، فيما اختارت حزام باللون البني حول حضرها، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها ورشاقتها.

وظهرت شمس الكويتية بخصلات شعرها من الأمام بطريقة مميزة وناعمة للغاية، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالاتها.

ولفتت شمس الكويتية الأنظار في وضع المكياج؛ حيث اختارت أن تبرز جمال عينيها بالآي لاينر والكحل الأسود، مع وضع اللون البني  كأحمر شفاه.

وأكملت شمس الكويتية إطلالتها بارتداء الإكسسوارات، حيث إنها خاتم بسيط وناعم باللون السيلفر مع اسورة بنفس اللون، وحقيبة باللون الأسود والبينك، ونضارة شمسية شفافة.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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