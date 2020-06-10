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سيارات

بالأسعار.. أكثر سيارتين مبيعًا في السوق المصرية

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 04:02 م
أكثر 10 سيارات مبيعا
أكثر 10 سيارات مبيعا
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عزة عاطف
حققت سيارتي «تويوتا كورولا» و«فيات تيبو» لقب السيارات السيدان الأكثر مبيعًا على مستوى السوق المحلي المصري خلال الربع الأول من 2020، وفقًا لتقرير مركز معلومات سوق السيارت «أميك» التابع لمجلس الوزراء.

المركز الأول

بالأسعار.. أكثر سيارتين

حيث احتلت السيارة اليابانية تويوتا كورولا المركز الأول في قائمة السيارات السيدان الأكثر مبيعًا بواقع 4719 وحدة، تتوافر تويوتا كورولا في السوق المصري بـ6 فئات تبدأ أسعارها من 290 ألف وحتى 600 ألف جنيه مصري.


المركز الثاني

بالأسعار.. أكثر سيارتين

جاءت في المركز الثاني السيارة الإيطالية فيات تيبو بواقع 3619 وحدة، تتوافر فيات تيبو في السوق المصري بـ6 فئات تبدأ أسعارها من 189.900 ألف وحتى 309.900 ألف جنيه مصري.

المركز الثالث

بالأسعار.. أكثر سيارتين

راح المركز الثالث لسيارة نيسان صني بحجم مبيعات وصل إلى 3133 وحدة.

المركز الرابع

بالأسعار.. أكثر سيارتين

أما المركز الرابع فقد كان من نصيب السيارة الشهيرة رينو لوجان بواقع مبيعات حوالي 2344 وحدة.


المركز الخامس

بالأسعار.. أكثر سيارتين

احتلت السيارة الكورية النترا HD المركز الخامس بحجم مبيعات وصل إلى 1591 وحدة خلال الأربعة أشهر الأولى.


المركز السادس

بالأسعار.. أكثر سيارتين

أثبتت السيارات الصينية حضورها من خلال دخول السيارة الجديدة شيري أريزو 5 المركز السادس بمبيعات وصلت إلى 1493 وحدة.

المركز السابع

بالأسعار.. أكثر سيارتين

تبعتها سيارة بي واي دي F3 في المركز السابع، حيث وصل حجم مبيعاتها إلى 1389 وحدة.

المركز الثامن

بالأسعار.. أكثر سيارتين

حصلت السيارة إم جي 5 على المركز الثامن بحجم مبيعات وصل إلى 1260 وحدة.

المركز التاسع

بالأسعار.. أكثر سيارتين

جاءت في المركز التاسع سيارة أوبل استرا بواقع مبيعات 1248 وحدة.

المركز العاشر

بالأسعار.. أكثر سيارتين

وأخيرًا كان المركز العاشر من نصيب سيارة شيفروليه أفيو، والتي وصل حجم مبيعاتها إلى 1024 وحدة.

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