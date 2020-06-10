بالأسعار.. أكثر سيارتين مبيعًا في السوق المصرية

جاءت في المركز الثاني السيارة الإيطالية فيات تيبو بواقع 3619 وحدة، تتوافر فيات تيبو في السوق المصري بـ6 فئات تبدأ أسعارها من 189.900 ألف وحتى 309.900 ألف جنيه مصري.





المركز الثالث



