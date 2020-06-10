بالأسعار.. أكثر سيارتين مبيعًا في السوق المصرية

حققت سيارتي «تويوتا كورولا» و«فيات تيبو» لقب السيارات السيدان الأكثر مبيعًا على مستوى السوق المحلي المصري خلال الربع الأول من 2020، وفقًا لتقرير مركز معلومات سوق السيارت «أميك» التابع لمجلس الوزراء.
المركز الأول
حيث احتلت السيارة اليابانية تويوتا كورولا المركز الأول في قائمة السيارات السيدان الأكثر مبيعًا بواقع 4719 وحدة، تتوافر تويوتا كورولا في السوق المصري بـ6 فئات تبدأ أسعارها من 290 ألف وحتى 600 ألف جنيه مصري.
المركز الثاني
جاءت في المركز الثاني السيارة الإيطالية فيات تيبو بواقع 3619 وحدة، تتوافر فيات تيبو في السوق المصري بـ6 فئات تبدأ أسعارها من 189.900 ألف وحتى 309.900 ألف جنيه مصري.
المركز الثالث
راح المركز الثالث لسيارة نيسان صني بحجم مبيعات وصل إلى 3133 وحدة.
المركز الرابع
أما المركز الرابع فقد كان من نصيب السيارة الشهيرة رينو لوجان بواقع مبيعات حوالي 2344 وحدة.
المركز الخامس
احتلت السيارة الكورية النترا HD المركز الخامس بحجم مبيعات وصل إلى 1591 وحدة خلال الأربعة أشهر الأولى.
المركز السادس
أثبتت السيارات الصينية حضورها من خلال دخول السيارة الجديدة شيري أريزو 5 المركز السادس بمبيعات وصلت إلى 1493 وحدة.
المركز السابع
تبعتها سيارة بي واي دي F3 في المركز السابع، حيث وصل حجم مبيعاتها إلى 1389 وحدة.
المركز الثامن
حصلت السيارة إم جي 5 على المركز الثامن بحجم مبيعات وصل إلى 1260 وحدة.
المركز التاسع
جاءت في المركز التاسع سيارة أوبل استرا بواقع مبيعات 1248 وحدة.
المركز العاشر
وأخيرًا كان المركز العاشر من نصيب سيارة شيفروليه أفيو، والتي وصل حجم مبيعاتها إلى 1024 وحدة.