بسعر خاص.. تحويل سيارات تويوتا للعمل بالغاز الطبيعي

تتميز سيارات تويوتا كورولا بإمكانية تحويلها إلى سيارات تعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من الوقود، مما دفع عددا من شركات الغاز إلى تقديم عروض وأسعار خاصة لتحويل موديلات تويوتا كورولا حتى عام 2020.





تقوم الشركات بتحويل السيارة من خلال "محركات الحقن التي تعمل بالكربراتير"، وإذا كان الموديل قديمًا يتم تركيب جهاز كربراتير عادي.





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تستخدم شركات الغاز "جهاز الحقن المتزامن" في التحويل، بينما تمتلك تويوتا كورولا "شنطة" خلفية واسعة، تمكنها من استيعاب أسطوانات غاز طبيعي 60 أو 70.





أسعار تحويل تويوتا إلى غاز طبيعي

- يبلغ سعر جهاز الحقن المتزامن لسيارة تويوتا كورولا الجديدة 8.500 جنيه.

- أما تكلفة جهاز الكاربراتير للموديلات القديمة من سيارة تويوتا كورولا 6.300 جنيه.



