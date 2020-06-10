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برلمان

بعد سلبية نتائج تحاليله.. النائب بدوى النويشى يعلن خلوه من الإصابة بفيروس كورونا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:09 ص
النائب بدوى النويشى
النائب بدوى النويشى ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان
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معتز الخصوصى
أعلن النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان منذ قليل أن نتائج المسحة والتحاليل التى أجراها أثبتت سلبيتها وخلوه من الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى سلبية نتائج المسحة والتحاليل التى أجراها المخالطون له وخلوهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال النويشى فى تصريحات له على موقع التواصل الإجتماعى "الفيس بوك": الحمد لله حمد الشاكرين و كل الشكر والتقدير للدكتور على عبد العال رئيس المجلس وزملائى النواب، وأصدقائى ومواطنى محافظة بنى سويف ، وأهل دائرتى الكرام الذين حرصوا على متابعة حالتى ، كل الشكر والتقدير لسؤالكم ودعاؤكم.

وكان قد أعلن النائب بدوي النويشي، عضو مجلس النواب، ظهور أعراض فيروس كورونا عليه، وذلك بعد إجرائه لأشعة مقطعية الأحد الماضى.

وقال النويشي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه أصيب بدور برد شديد وسخونة، وعلى أثره أجرى التحاليل وأخبره الطبيب أن فيروس كورونا المشتبه إصابته به، ضعيف ولا يزال في بدايته، مشيرًا إلى أنه لولا دور البرد الذي أصيب به ما كان ليكتشف أمر إصابته.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه قام بعمل مسحة فيروس كورونا، أمس الأول ، الاثنين، ودخول مستشفى العزل بعدها.

وكشف النائب بدوي النويشي عن أسباب ظهور أعراض فيروس كورونا عليه، واشتباه إصابته بالفيروس، حيث أنه خالط عددا من المصابين بالفيروس المستجد، وذلك نتيجة اختلاطه بأهالي الدائرة والمواطنين، وذلك رغم اتخاذه لكافة الإجراءات الاحترازية.

وقال عضو مجلس النواب إنه سيتواصل مع الامين العام، للبرلمان، المستشار محمود فوزي، للدخول في مستشفى العزل التي دخلها النواب المصابون قبله.
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