بعد سلبية نتائج تحاليله.. النائب بدوى النويشى يعلن خلوه من الإصابة بفيروس كورونا

أعلن النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان منذ قليل أن نتائج المسحة والتحاليل التى أجراها أثبتت سلبيتها وخلوه من الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى سلبية نتائج المسحة والتحاليل التى أجراها المخالطون له وخلوهم من الإصابة بفيروس كورونا.





وقال النويشى فى تصريحات له على موقع التواصل الإجتماعى "الفيس بوك": الحمد لله حمد الشاكرين و كل الشكر والتقدير للدكتور على عبد العال رئيس المجلس وزملائى النواب، وأصدقائى ومواطنى محافظة بنى سويف ، وأهل دائرتى الكرام الذين حرصوا على متابعة حالتى ، كل الشكر والتقدير لسؤالكم ودعاؤكم.



