محافظ أسيوط: 27 مركز تجميع وصومعة تستقبل 172 ألفا و337 طن قمح حتى اليوم

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن صوامع ومراكز التجميع بالمحافظة استقبلت 172 ألفا و337 طن قمح حتى اليوم وشهدت اقبالًا كبيرًا من المزارعين على التوريد منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم الأربعاء مشيرًا إلى إنه تم حصاد إجمالي مساحة الأرض المنزرعة بالقمح بالمحافظة والتي بلغت 226 ألف و683 فدان مؤكدًا على انتظام أعمال توريد القمح للصوامع ومراكز التجميع بمراكز وأحياء المحافظة دون أية عقبات فضلًا عن الالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا المستجد وتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين وأسرهم والمترددين عليهم وذلك ضمن سلسلة التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد - ١٩" .

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وأشار محافظ أسيوط – في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم – إلى استمرار أعمال توريد القمح حتى 15 يوليو واستلام الأقماح من المزارعين بعدد 27 مركز تجميع وصومعة وهنجر وشونة بمختلف القرى والمراكز تسهيلًا على المزارعين لافتًا إلى إنه ترأس عدة حملات مفاجئة على بعض مراكز التجميع للوقوف على أعمال توريد القمح من المزارعين ومتابعة أعمال لجنة استلام الأقماح بالشون والصوامع مشددًا على تكثيف حملات المتابعة الميدانية لأعمال الحصاد والتوريد وتسهيل كافة الإجراءات أمام المزارعين لتوريد محصول القمح وفقًا للضوابط التي تم وضعها ومتابعة الأقماح التي يتم توريدها ومراقبة إجراءات التخزين والتشوين وتحرير محاضر فورية للمخالفين في حالة توريد أقماح مخالفة لمواصفات الجودة والسلامة مصدرًا تعليماته لمسئولي الزراعة والتموين بتحفيز المزارعين وتسهيل كافة الإجراءات لاستلام الأقماح من المزارعين والمتابعة المستمرة من اللجنة الخماسية التي تم تشكيلها لأعمال التوريد وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد والتيسير عليهم في سرعة صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 48 ساعة .





وأضاف وكيل وزارة الزراعة بأسيوط المهندس إبراهيم سرور إن عمليات توريد الأقماح تسير بدون أية عقبات وهناك زيادة كبيرة في الأقماح الموردة بالمقارنة بالأعوام الماضية مشيرًا إلى إنه يجرى عمل بيان يومي بمساحات الأراضي التي تم حصادها وكميات الأقماح التي تم توريدها لمراكز التجميع والصوامع بالإضافة إلى التنسيق مع محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين لمتابعة لجنة استلام الأقماح من المزارعين وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين موضحًا أن أبواب الصوامع والشون ستظل مفتوحة أمام المزارعين لتوريد محصولهم حتي ١٥ يوليو القادم مع تشكيل غرفة عمليات بمديرية الزراعة لمتابعة عملية التوريد وتلقي أي شكاوى من المزارعين والتعامل الفورى معها.



