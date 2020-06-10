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توك شو

الصحة العالمية: عزل المصابين بـ كورونا خارج المنزل أفضل وسيلة للسيطرة على الفيروس

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:12 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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قسم التوك شو
أكدت الدكتورة مها طلعت المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أن هناك نوعًا من الاستقرار فى أعداد الإصابات بـ كورونا في مصر خلال الأسبوع الجاري.

وقالت "طلعت" خلال مداخلة عبر سكايب  لبرنامج مساء دي ام سي  الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان،  أنه اذا التزم المواطنون بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار كورونا سوف تتراجع الإصابات بالفيروس.

وأضافت المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات للمكتب الإقيلمي لمنظمة الصحة العالمية أنه يمكن أن نحدد مرحلة الذروة لفيروس كورونا عندما تحدث قفزة كبيرة في الإصابات موضحة أن كل دولة لها استراتيجية خاصة بها لتشخيص الحالات المصابة بكورونا .

وأوضحت أن عزل المصابين خارج المنزل من أفضل الوسائل المتبعة للسيطرة على فيروس كورونا لافتة إلى أن هناك مصابين بكورونا ولايظهر عليهم أعراض نسبتهم من 6 الى 40%  كما أن هناك أبحاث قليلة أجريت على كيفية انتقال فيروس كورونا من مصابين لم تظهر عليهم أعراض.

وأشارت إلى أن الكمامة الطبية مخصصة للشخص المصاب بفيروس كورونا.. مضيفة "تناقشنا مع 250 خبيرًا علمياً حول طرق منع انتقال العدوى فى ظل ارتداء الكمامات" .
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