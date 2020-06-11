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أخبار البلد

مؤتمر بالفيديو كونفرانس.. قومى المرأة يحتفل باليوم الوطنى للقضاء على ختان الإناث

الخميس 11/يونيو/2020 - 08:13 ص
الدكتورة أحلام حنفى
الدكتورة أحلام حنفى عضو المجلس القومى للمرأة
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أمل مجدى
قالت الدكتورة أحلام حنفى، عضو المجلس القومى للمرأة ومقررة لجنة الصحة، إن المجلس منذ بداية انتشار فيروس كورونا يقوم بمبادرات توعوية، ومساعدات للمتضررين من الأزمة بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأضافت "أحلام حنفى" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" لن نتبنى حملة لحث المتعافين على التبرع بالبلازما للمصابين، لأن بنوك الدم هى من تقوم بذلك وبالفعل الدولة لديها كل بيانات المتعافين وسيقومون بالتبرع من تلقاء أنفسهم.

وأشارت أن المجلس القومى للمرأة أطلق عدة حملات على السوشيال ميديا من خلال تقديم فيديوهات إرشادية وشرح من أطباء متخصصون بكيفية الوقاية من الفيروس.

ونوهت أن المجلس القومى للمرأة يعمل حاليًا بالمشاركة مع المجلس القومى للطفولة والأمومة رؤساء اللجنة الوطنية لختان الإناث للاحتفال باليوم الوطنى للقضاء على ختان الإناث الموافق 14 يونيو من خلال مؤتمر سينعقد بخاصية الفيديو كونفرانس على موقع "زوم".
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