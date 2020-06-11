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أخبار العالم

تسجيل 1476 حالة جديدة.. إصابات كورونا في قطر تتجاوز 75 ألفا

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:57 م
إصابات كورونا في
إصابات كورونا في قطر تتجاوز 75 ألف حالة
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت قطر، اليوم الخميس، عن ارتفاع جديد في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية، سجلت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 1476 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 75071 حالة.

وأضافت الصحة القطرية أنه تم الإبلاغ عن 3 حالات وفاة جديدة ليصل مجموع حالات الوفاة إلى 69 حالة.


وأشارت وزارة الصحة إلى أن إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 51331 حالة، بعد شفاء 1918 تماما من أعراض مرض كوفيد-19.

وقالت الوزارة إن قطر بدأت حاليا في تجاوز مرحلة ذروة تفشي الفيروس مع انحسار انتشاره.

وكانت قطر قد طلبت من الكيانات الممولة من الحكومة خفض التكاليف الشهرية وبعض الفوائد للموظفين غير القطريين، في الوقت الذي تحاول فيه تعزيز مواردها المالية لمواجهة تأثير جائحة كورونا.

وطلبت وزارة المالية من الوزارات والمؤسسات والكيانات الحكومية الممولة من الدولة، تخفيض التكاليف الشهرية للموظفين غير القطريين بنسبة 30%، بداية من 1 يونيو الجاري، إما بخفض الرواتب أو بإنهاء خدمتهم، بعد منحهم مهلة شهرين من ذلك التاريخ.
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