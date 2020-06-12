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برلمان

سياحة النواب تشيد بجهود الحكومة لـ إسقاط الفوائد عن شركات الطيران

الجمعة 12/يونيو/2020 - 04:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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حسن رضوان
أشاد حسين خاطر عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، بجهود رئيس الحكومة التى تجلت فى التدخل لـ إسقاط 50% من الفوائد المتأخرة على شركة مصر للطيران، مؤكدًا أن أزمة كورونا تسبب فى وقوع خسائر ضخمة على الشركة.


وقال "خاطر" لـ"صدى البلد"، إن شركة مصر للطيران تقوم بملء خزانات الوقود الخاص بالطائرات من خلال التعاقد مع شركة مصر للبترول وبسبب وقف حركة الطيران الاخيرة بسبب فيروس كورونا المستجد أصبح وقع تسديد الوقود الخاص بالطائرات غير ممكن فى هذا الوقت وتدخل رئيس الحكومة فى هذا الوقت يضمن استمرار عمل هذه الشركات.

وأشار عضو مجلس النواب الى أن هناك العديد من شركات الطيران حول العالم أعلنت عن إفلاسها بسبب تداعيات فيروس كورونا ولكن حكمة الحكومة فى ادارة أزمة كورونا بجميع جوانبها تاتى بمثابة درع وسند لهذه الشركات المصرية.

وكان ذلك بعد أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة امس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذي تناول بحث عدد من الملفات

ووافق مجلس الوزراء على محضر الاتفاق الخاص بالمديونية المستحقة على شركة مصر للطيران، لصالح شركة مصر للبترول.

وتضمن الاتفاق إسقاط 50% من فوائد تأخير قيمة المسحوبات الشهرية، والمنصوص عليها فى العقد المبرم بين شركة مصر للبترول وشركة مصر للطيران، مع جدولة السداد على دفعات لمدة ثماني سنوات، ومنح شركة مصر للطيران مدة عام قبل بداية السداد وتسوية المديونية.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 63، بتاريخ 1 يونيو 2020، وذلك ضمن مساعي الحكومة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.
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