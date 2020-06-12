سياحة النواب تشيد بجهود الحكومة لـ إسقاط الفوائد عن شركات الطيران

أشاد حسين خاطر عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، بجهود رئيس الحكومة التى تجلت فى التدخل لـ إسقاط 50% من الفوائد المتأخرة على شركة مصر للطيران، مؤكدًا أن أزمة كورونا تسبب فى وقوع خسائر ضخمة على الشركة.
وقال "خاطر" لـ"صدى البلد"، إن شركة مصر للطيران تقوم بملء خزانات الوقود الخاص بالطائرات من خلال التعاقد مع شركة مصر للبترول وبسبب وقف حركة الطيران الاخيرة بسبب فيروس كورونا المستجد أصبح وقع تسديد الوقود الخاص بالطائرات غير ممكن فى هذا الوقت وتدخل رئيس الحكومة فى هذا الوقت يضمن استمرار عمل هذه الشركات.
وأشار عضو مجلس النواب الى أن هناك العديد من شركات الطيران حول العالم أعلنت عن إفلاسها بسبب تداعيات فيروس كورونا ولكن حكمة الحكومة فى ادارة أزمة كورونا بجميع جوانبها تاتى بمثابة درع وسند لهذه الشركات المصرية.