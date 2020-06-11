الطبيب محمود سامي: أشكر الرئيس السيسي وكل من ساندني فى محنتي

قال الدكتور محمود سامي الذي فقد بصره أثناء علمه فى علاج مصابي فيروس كورونا، إنه تلقى علاجا ورعاية خاصة في المركز الطبي العالمي، مشيرًا إلى أن 10% من الأطباء أخبروه بأنه سيرى بعد 4 إلى 5 شهور نحو 4 إلى 5 أمتار أمامه.





ووجه سامي خلال حواره بأول لقاء تلفزيوني من داخل منزله، عقب خروجه من المركز الطبي، عرضته قناة "TeN": "أوجه أيضًا الشكر للقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي على مجهوداته ودعمه لي خلال فترة المرض"، كاشفًا أن الرئيس أرسل إليه هدية قبل عيد الفطر بأيام وأرسل إليه رسالة بأنه يهتم لعلاجه وتكريمه بعد الشفاء".





وأردف الطبيب محمود سامي: أشكر الشعب المصري وكل من وقف بجانبي وساندني فى محنتي".



