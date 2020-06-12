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اقتصاد

المركزي الإماراتي يتوقع انكماش الاقتصاد غير النفطي بـ 4.1%

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:00 ص
المركزي الإماراتي
المركزي الإماراتي
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قسم الاقتصاد
توقع مصرف الإمارات المركزي انكماش الاقتصاد غير النفطي بـ 4.1% هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن التباطؤ الاقتصادي الأكثر حدة سيكون في الربع الثاني من العام.

وأوضح البنك المركزي الإماراتي أن الأداء الفعلي للاقتصاد سيعتمد على تدابير الدعم الحكومية وسرعة احتواء كورونا.

ومن المتوقع أن يتباطأ توسع الائتمان في الربع الثاني قبل أن يعاود الانتعاش التدريجي، أما أسعار العقارات فستشهد انخفاضا حادا في الربعين الثاني والثالث، قبل أن تعتدل في الربع الأخير.

كما توقع مصرف الإمارات المركزي بدء تعافي النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من العام، لكن تعافي المعنويات الاقتصادية سيتوقف على إجراءات الدعم، مشيرا إلى برامج تحفيز من البنك المركزي نفسه وحكومات الإمارات والحكومة الاتحادية.

وقال إن اقتصاد بلاده  سينكمش على الأرجح 3.6% هذا العام بعد تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان الاقتصاد الإماراتي قد انكمش في الربع الأول من العام الحالي،  بنسبة 1% على أساس سنوي، إذ هبط الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 3%، وذلك على عكس الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز الذي زاد 3.7% على أساس سنوي.
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