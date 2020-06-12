AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اليورو يتراجع أمام الجنيه المصري.. تفاصيل

الجمعة 12/يونيو/2020 - 06:26 م
عملات أجنبية
عملات أجنبية
Advertisements
ولاء عبدالكريم
يشهد سعر اليورو حالة انخفاض اليوم أمام الجنيه المصري وهذا يوضح قوة الاقتصاد المصري في ظل الأزمة العالمية التي يعاني منها الجميع وهي أزمة فيروس كورونا الذي أودى بحياة الكثيرين وعرض الكثير من الاستثمارات وحركة العمل للتوقف.

هذا الأمر الذي جعل الاقتصاد ليس فقط في الدولة الأوروبية بل في العالم كله في حالة شبه انهيار، خاصة أن الفيروس كان تأثيره قاس على الدول الأوربية على وجه الخصوص.

اقرأ أيضا:

ويوضح موقع صدى البلد الإخبارى لقرائه، جميع التأثيرات التي ألمت بعملة اليورو وجعلته في حالة انخفاض أمام الجنيه المصري. 

وشهدنا في الفترة الأخيرة حالة من حالات انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه المصري وذلك منذ بداية الأسبوع الحالى، بعد أخبار موافقة صندوق النقد على قرض جديد لمصر، مما دعم قوة الجنيه المصرى مقابل سلة العملات الأجنبية المختلفة، وكان هذا الانخفاض في البنوك العامة والخاصة وسعره أيضًا تراجع في البنك المركزي، وقد أعلن البنك المركزي المصري عن سعر اليورو (18.38 جنيه للشراء و18.44 جنيه للبيع) .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استقرار أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. الدولار يسجل 15.68 جنيه.. اليورو بـ 17.10 جنيه.. اليوان الصيني 2.22 جنيه.. والذهب مستقر فى بداية تعاملات الثلاثاء

لن يتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.. تعرف على الأسباب

سعر اليورو يتراجع في مصر 80 قرشا منذ بداية كورونا

سعر الدولار والعملات الأجنبية بختام تعاملات اليوم الاثنين

الدولار ب 15.92 جنيه .. أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم

من 6 قروش إلى 76 قرشا.. ارتفاع أغلب العملات الأجنبية خلال أسبوع

ترشيحاتنا

انفجار في مسجد بالعاصمة الأفغانية.. ومقتل 4 أشخاص بينهم الإمام

لا دعامة تهمنا ولا كورونا تهتنا.. رامز جلال يطمئن الجمهور على أشرف زكى

آخر العنقود.. هيدي كرم تتألق بصحبة ابنها الأصغر

محتالة تستولى على إعانات بقيمة مليون جنيه إسترليني.. تفاصيل

بعد حبسها بسبب ممارسة الدعارة.. الجمهور يطارد شيري هانم

إصابة عضو مجلس إدارة نادي الترسانة بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من المحلات.. طريقة عمل فاهيتا فراخ

8 علامات لا تغفلها.. أعراض مرض السكر عند الرجال

الأم أصيبت بالعدوى بسبب مديرها.. كورونا يحرم 5 أطفال من والديهما بفارق يوم واحد