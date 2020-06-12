اليورو يتراجع أمام الجنيه المصري.. تفاصيل

يشهد سعر اليورو حالة انخفاض اليوم أمام الجنيه المصري وهذا يوضح قوة الاقتصاد المصري في ظل الأزمة العالمية التي يعاني منها الجميع وهي أزمة فيروس كورونا الذي أودى بحياة الكثيرين وعرض الكثير من الاستثمارات وحركة العمل للتوقف.





هذا الأمر الذي جعل الاقتصاد ليس فقط في الدولة الأوروبية بل في العالم كله في حالة شبه انهيار، خاصة أن الفيروس كان تأثيره قاس على الدول الأوربية على وجه الخصوص.





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ويوضح موقع صدى البلد الإخبارى لقرائه، جميع التأثيرات التي ألمت بعملة اليورو وجعلته في حالة انخفاض أمام الجنيه المصري.



