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مرأة

بدون أدوية... ملين طبيعي بأقل التكاليف يقضى على الامساك ويريح المعدة

السبت 13/يونيو/2020 - 05:02 ص
علاج الامساك
علاج الامساك
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أسماء عبد الحفيظ

يتعرض الكثير من الأشخاص خلال الحجر المنزلى، لاضطراب فى المعدة والامساك ويرجع ذلك بعدد من الأسباب، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تجربة هذه الطريقة لعلاج الامساك والتخلص منه نهائيا.

كشف موقع " medicalnewstoday " طريقة للتخلص من الإمساك نهائيا.
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وهى عبارة عن تناول كوب من محلول من الماء وصودا الخبز.
صودا الخبز يخفف من بعض آلام الإمساك ، كما يحفز الامعاء على الحركة .

طريقة عمل محلول صودا الخبز للأمساك :

لعمل محلول صودا الخبز ، أضف حوالي ملعقة كبيرة من صودا الخبز إلى كوب من الماء وامزجه جيدًا. بمجرد ذوبان صودا الخبز ، اشرب المحلول.

ووفقا لما نشره الموقع انه يمكن استعمال صودا الخبز للاستحمام، يمكن للشخص ملئ حوض بالماء الدافئ ومزج بضعة ملاعق كبيرة من صودا الخبز في الماء ، بمجرد أن تذوب صودا الخبز ، يمكن أن تنقع في الحوض طالما أنها مريحة.

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