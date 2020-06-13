بعد ارتفاع حالات الإصابة بكورونا.. الصين تعيد فرض الحجر على أحياء ببكين

قال الدكتور جاد رعد، الباحث فى الشئون الأسيوية: إنه منذ ساعات قامت الصين بإغلاق سوق مخصصة للثمار البحرية وسوق آخر للحوم بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا بها مرة أخرى، مشيرا إلى أن هناك مراسلا بصحيفة فى الصين نشر هوية اثنين من المصابين تبين أنهما يربطهما علاقة قرابة ويعملان معا فى أحد المراكز البحثية.





وأضاف "رعد" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بمجرد أن تكون الإصابتين مرتبطين بنفس مكان العمل وبصورة عائلية فإن هذا يطور انتشار العدوى أكثر وبقوة، حيث إنه لو كان شخص واحد فقط هناك وتعرض للعدوى لكان بالإمكان حصرها أكثر.





وتابع أن فيروس كورونا سريع الانتشار وانتشر على رقعة جديدة بشمال شرق الصين مجددا، حيث إنه لا يمكن القضاء حتميا بين ليلة وضحاها على كورونا.





وأكد أن الصين عليها التشدد فى منظوم الرقابة، متابعا أن رفع الكمامات نهائيا والتهاون فى الأساليب الوقائية سيتسبب في ارتفاع الإصابات، حيث تم إيقاف العديد من الأنشطة والمدارس والتجمعات الأساسية في بكين مثل دور السينما، ولكن فى ووهان الجامعات تفتح جميعها يوم الإثنين.





وأشار إلى أن اللحوم المستوردة من الأبقار والأسماك ربما تكون مصدر لانتشار الفيروس، وتقوم الصين بالتشدد فى الرقابة على تلك المنتجات المستوردة، مضيفا إلى أنها تعيد فرض الحجر على أحياء فى بكين مرة أخرى.