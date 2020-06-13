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حوادث

بعد مقتل موظفة داخل منزلها.. أجهزة الأمن بقنا تكثف جهودها لكشف ملابسات الحادث

السبت 13/يونيو/2020 - 10:50 ص
جثة
جثة
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يوسف رجب

تكثف أجهزة الأمن جهودها، لكشف ملابسات واقعة مقتل موظفة داخل منزلها بقرية الأشراف القبلية التابعة لمركز قنا.


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وكان اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد عثور الأهالى على جثة م. ع، موظفة بمديرية التضامن الاجتماعى، مقتولة داخل منزلها بنجع الخربة.


كما تبين من التحريات الأولية، أن المنزل تم إحراقه بعد قتل المجنى عليها وسرقة مبلغ مالى كبير وفقًا لأقوال شهود عيان مقربين من المجنى عليها.


وأكد أهالى المنطقة، خلال التحقيقات الأولية، أن المجنى عليها تتمتع بسمعة طيبة ومعروف عنها مساعدتها للكثير من الأهالى، خاصة أنها تعمل فى مجال العمل التطوعى.


وقررت النيابة العامة التصريح بدفن الجثة بعد عمل المعاينات اللازمة لموقع الجريمة.

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