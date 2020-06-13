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محافظات

وكيل صحة الغربية: تحقيق عاجل فى وفاة مريضة بسبب الإهمال الطبي

السبت 13/يونيو/2020 - 02:28 م
صدى البلد
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أحمد على

أصدر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية اليوم، توجيهاته العاجلة إلى الدكتور هشام شيحة مدير الطب الوقائي والدكتورة هيام أبو حمر مدير الطب العلاجي بالمستشفيات العامة، بالتحقيق العاجل فى واقعة وفاة مريضة بسبب الإهمال داخل أحد المستشفيات الخاصة بشارع الجيش بمدينة كفرالزيات.


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وأشار وكيل وزارة الصحة بالغربية، إلى أنه تم تكليف مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، باتخاذ الإجراءات القانونية، تجاه الواقعة والمستشفى، لافتا أنه لا تهاون فى محاسبة أى تقصير أو إهمال، يؤدى إلى ضياع أروح المواطنين.


وكانت المتوفية كريمة مطر (55 عاما) دخلت مستشفى (ى.أ) لإجراء عملية المرارة وحصوة في القناة المرارية، وكانت بصحة جيدة ولا تعاني من أي مرض لا سكر ولا ضغط.

وجاء ذلك عقب إجراء العملية بعد عيد الفطر بأسبوع، وبعد العملية بساعتين فوجئ أهليتها، بأن المسئولين أخبروهم بأنها ستدخل العمليات كرة أخرى بعد أن خرجت منها بسبب نزيف، ومن وقتها تدهورت حالتها، وبعد إنفاق 50 ألف جنيه أدوية وعلاج، توفيت جراء الإهمال حسب أقوال أهلها.

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