سياسة النفس الطويل.. الري: مصر ضد أي دولة لا تقدر احتياجاتنا في مياه النيل

قال محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، إن مصر اتبعت سياسة النفس الطويل وحسن النية في التفاوض مع الجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة.





وأضاف محمد السباعي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": " مصر ليست ضد اي دولة في تحقيق التنمية ولكننا ضد اي دولة لا تقدر احتياجاتنا في مياه النيل".





وتابع المتحدث باسم وزارة الري: " اثيوبيا تعاملت بتعنت واضح في المفاوضات وقدمت ورقة مؤسفة بالنسبة لنا".



