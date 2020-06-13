الأصح مرتان فقط.. دراسة: الاستحمام يوميا يصيب الإنسان بالربو والسكر وأمراض المناعة

، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الاستحمام اليومي يهدد حياة الرجل ، ويضعف من جهازه المناعي. وقال الدكتور روبرت شمرلينج، رئيس قسم أمراض الروماتيزم في كلية الطب بجامعة هارفارد





وأوضح أن جسم الرجل تتكون عليه بعض الكائنات الحية التي يعتقد البعض أنها ضارة ، ولكن يحتاجها الأشخاص، فهي بمثابة أجسام مضادة تقي الشخص من الفيروسات الضارة.





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وأشار إلى أن الاستحمام اليومي يهدد حياة الرجل بالإصابة بالربو و السكر وأمراض المناعة الذاتية.





وأكد الدكتور براندون ميتشل، أستاذ مساعد الأمراض الجلدية بجامعة جورج واشنطن، إن جسم الرجل ينتج مجموعة زيوت مفيدة لصحته، ومع الاستحمام المتكرر فإنه يقضي عليها، لذلك نصح بالتوقف عن هذه العادة.



