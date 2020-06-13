الأصح مرتان فقط.. دراسة: الاستحمام يوميا يصيب الإنسان بالربو والسكر وأمراض المناعة

يحرص الكثير من الرجال على الاستحمام اليومي؛ للتخلص من العرق الشديد بسبب ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، كما اعتاد الكثير على الاستحمام أكثر من مرة يوميا؛ اعتقادًا منهم أنها عادة مفيدة وصحية، ولكن أثبتت الدراسات العلمية عكس ذلك.
وقال الدكتور روبرت شمرلينج، رئيس قسم أمراض الروماتيزم في كلية الطب بجامعة هارفارد، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الاستحمام اليومي يهدد حياة الرجل، ويضعف من جهازه المناعي.
وأوضح أن جسم الرجل تتكون عليه بعض الكائنات الحية التي يعتقد البعض أنها ضارة، ولكن يحتاجها الأشخاص، فهي بمثابة أجسام مضادة تقي الشخص من الفيروسات الضارة.
اقرأ ايضًا:
وأشار إلى أن الاستحمام اليومي يهدد حياة الرجل بالإصابة بالربو والسكر وأمراض المناعة الذاتية.
وأكد الدكتور براندون ميتشل، أستاذ مساعد الأمراض الجلدية بجامعة جورج واشنطن، إن جسم الرجل ينتج مجموعة زيوت مفيدة لصحته، ومع الاستحمام المتكرر فإنه يقضي عليها، لذلك نصح بالتوقف عن هذه العادة.
وأضاف أن الاستحمام الصحي يكون مرتين في الاسبوع فقط، وإذا لزم الأمر بالاستحمام بأكثر من مرتين في الأسبوع فلابد أن فترة الاستحمام تكون قصيرة.