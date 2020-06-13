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صرف العلاوات الخمسة أول يوليو..وزيرة التضامن: فتح الحضانات المتخصصة لمرضى التوحد والمعاقين فقط

السبت 13/يونيو/2020 - 10:01 م
عبلة الكحلاوي
عبلة الكحلاوي
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عبد الخالق صلاح
قالت وزيرة التضامن الاجتماعى، نيفين القباج، إن العلاوات الخمسة سيتم صرفها فى أول شهر يوليو، أما الـ14% سيتم صرفها تدريجيا، ولن يتم صرفها مرة واحدة، خاصة أن هناك تفاوتا فى النسب التى سيحصل عليها المنتفعون من أصحاب المعاشات.

وأوضحت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن" الذى يذاع على قناة الحدث اليوم، أن النفقة التى يجرى صرفها من بنك ناصر، يقوم البنك دفعها نيابة عن الزوج ثم يقاضى الزوج للحصول على مستحقاته، مشيرة إلى أن الدولة تنحاز بشكل أكبر إلى السيدات ممن يحتاجون الرعاية سواء من بنك ناصر أو مشروع تكافل وكرامة.

وعن فتح الحضانات، قالت إن الأولوية الأولى هو أمان الأطفال قبل تعليمهم، مشيرة إلى أن هناك حضانات مرخصة وتتبع الإجراءات الاحترازية، ولكن من الصعب أن يتم فتحها فى الوقت الحالى، ولكن الذى تم الاتفاق عليه، هو فتح الحضانات المتخصصة مثل حضانات مرضى التوحد والمعاقين وأصحاب القدرات الخاصة.

وقالت إن مؤسسات الرعاية التابعة للوزارة وصلت إلى أكثر من 1300 مؤسسة، ويتم تواصل كافة أساليب الرعاية والحماية الخاصة بنزلاء تلك المؤسسات، مشيرة إلى أن الداعية عبلة الكحلاوى أرسلت تقريرا بالحالة الصحية لكل مصاب بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه لم يتوفى أحد من نزلاء دار الرعاية التابع لها، وأنه يتم مسح يومى على كافة المؤسسات.
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