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محافظات

بعد تعافيها من كورونا.. خروج ٩ حالات من مستشفى قنا العام.. شاهد

الأحد 14/يونيو/2020 - 01:04 م
صدى البلد
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يوسف رجب

أعلن مستشفى قنا العام عن تعافي وخروج ٩ حالات من مرضى كورونا، بعد تلقيهم العلاج اللازم خلال الأيام الماضية وفقا لبروتوكول علاج وزارة الصحة.


وخرج المتعافون وسط فرحة غامرة بينهم وأطقم التمريض بالمستشفى، لشعورهم بقيمة ما يقدمونه من جهد وعمل مع مرضى كورونا.


وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام للحجر الصحى، إن المستشفى واصل دوره في علاج مصابى كورونا وفقا لبروتوكول وزارة الصحة، واليوم نحتفل بخروج ٩ حالات جديدة خلال يوم واحد، ليصبح إجمالى المتعافين منذ تحويل المستشفى لحجر صحى ١٠ حالات.


وأضاف الديب: "رغم الفترة البسيطة التى تم تحويل المستشفى العام فيها لحجر صحى، إلا أن الطاقم الطبى أثبت كفاءة عالية في التعامل مع مرضى كورونا، وهو ما تؤكده حالات الخروج التى سوف تتزايد خلال الفترة المقبلة".


ونوه إلى أن المستشفى العام يستقبل حالات كورونا الإيجابية المحولة من مستشفيات قنا المختلفة والتى تتولى عملية الفرز، لافتًا إلى أن المتعافين من مراكز وقنا المختلفة.


يذكر أن المستشفى العام صدر قرار بتحويله إلى مستشفى حجر صحى بتاريخ ٤ يونيو الجارى، لاستقبال حالات كورونا الإيجابية.


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بعد تعافيها من كورونا.. خروج ٩ حالات من مستشفى قنا العام.. شاهد
بعد تعافيها من كورونا.. خروج ٩ حالات من مستشفى قنا العام.. شاهد
بعد تعافيها من كورونا.. خروج ٩ حالات من مستشفى قنا العام.. شاهد
بعد تعافيها من كورونا.. خروج ٩ حالات من مستشفى قنا العام.. شاهد
بعد تعافيها من كورونا.. خروج ٩ حالات من مستشفى قنا العام.. شاهد
بعد تعافيها من كورونا.. خروج ٩ حالات من مستشفى قنا العام.. شاهد
بعد تعافيها من كورونا.. خروج ٩ حالات من مستشفى قنا العام.. شاهد
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