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اقتصاد

بعد دراسة إلغاء الحج.. تعرف على سعر صرف الريال السعودى اليوم الأحد 14 يونيو 2020

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:02 م
الريال السعودى
الريال السعودى
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أحمد علام
ننشر اسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال ختام تعاملات اليوم الاحد 14 يونيو 2020، وفقا لاخر تحديث البنوك العاملة فى مصر.


وسجل سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.29 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع.
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وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك بلوم 4.29 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع .

و سجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى 4.29 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.27 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.19جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران للتنمية نحو 4.22جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى عودة نحو 4.19جنيه للشراء و 4.32جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.20 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.22 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى البنك الاهلى نحو 4.20جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.22جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع .

يشار الى أن مسؤول كبير في وزارة الحج والعمرة السعودية صرح لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، بأن السلطات تدرس إلغاء موسم الحج لأول مرة منذ تأسيس المملكة عام 1932، بعد أن تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا المستجد" بالمملكة 100 ألف.


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