لو هتتجوز في ظل كورونا .. مشروب طبيعي لتقوية المناعة وزيادة القدرة الجنسية

بالرغم من تفشي فيروس كورونا اتجه الكثير من الشباب إلى الزواج، ولكن مع حرص بعض الرجال على تناول حبوب الفياجرا لزيادة القدرة الجنسية، لكن مع الوقت الحالي تكون تلك الحبوب مضرة بالصحة ويمكن أن تضعف الجهاز المناعي بشكل كبير، لذلك خبراء التغذية بتناول الأطعمة والمشروبات الطبيعية التي تعمل على تقوية المناعة بشكل كبير.









وقال الأطباء وفقًا لموقع "timesofindia"، أن تناول ثمرة من الموز يوميا تزيد من القدرة الجنسية للرجال، ويمكن استبدال حبوب الفياجرا بتناول الموز.





واشار الأطباء إلى فوائد الموز وفقا لموقع " timesofindia " :





- يحتوي الموز على الكثير من الفيتامينات التي تعمل على تعزيز المناعة بشكل كبير.





- تحتوي ثمرة الموز على الألياف الطبيعية التي تعمل على زيادة القدرة الجنسية للرجال.





- يساعد الموز على التخلص من التوتر القلق أثناء ممارسة العلاقة الزوجية.





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طريقة تحضير عصير الموز لزيادة القدرة الجنسية:

- إحضار الخلاط الكهربائي وضع فيه الموز مع صفار بيضة.

- ضع ربع كوب من الماء على المكونات.

- اسكب العصير في كوب مع ملعقة عسل أبيض.

- شرب العصير يوميا.



