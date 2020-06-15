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أخبار العالم

بعد مقتل بروكس.. شرطة أتلانتا تعلن مكافأة مالية لمن يدلي عن المشتبه فيه بإشعال النار في «ويندي».. صور

الإثنين 15/يونيو/2020 - 08:55 ص
حريق ويندي الذي اعقب
حريق ويندي الذي اعقب مقتل ريتشارد بروكس
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على صالح
أعلنت إدارة شرطة أتلانتا بـ ولاية جورجيا الأمريكية مكافأة قدرها 10000 دولار لمن يدلي بأي معلومات تكشف عن شخصية المشتبه فيه الذي أشعل النار في مطعم ويندي، ليلة السبت، ليلة مقتل ريتشارد بروكس، أول ضحية من ذوي البشرة السوداء تسقط على يد الشرطة الامريكية بعد مقتل جورج فلويد في 25 مايو الماضي.  

وتظهر الصور المرفقة على صفحات الشرطة في أتلانتا على تويتر أن المشتبه به يرتدي ملابس سوداء ويرتدي غطاء وجه.


ووفقا لمكتب التحقيقات في جورجيا، وصلت الشرطة إلى مقهى ويندي في طريق مروري بعد مكالمة بشأن رجل، تم تحديده لاحقًا باسم بروكس، كان نائمًا في سيارته ويعوق حركة المرور. 

وتقول الشرطة إنه رفض امر عدم قطع الطريق وقاوم عناصر الشرطة لحظة اعتقاله، ثم أمسك بالضابط وأشار إليه قبل إطلاق النار عليه.

وبعد وفاة بروكس، تجمع المتظاهرون خارج مطعم ويندي يوم السبت، عندما أحرق أحدهم المبنى. 

وتظهر لقطات فيديو من المشهد المبنى بأكمله تلتهمه النيران، وتقول التقارير أيضا أن المتظاهرين عرقلوا سيارات الإطفاء من الوصول إلى المطعم.

وتجمع المتظاهرون بعد ظهر الأحد خارج مقر شرطة اتلانتا، وهم يهتفون ضد الشرطة، وفق لقطات تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وألقت شرطة أتلانتا القبض على 36 شخصا على الأقل في عمليات لقمع الاضطرابات.

وفي أعقاب الأحداث، تم فصل الضابط المتورط، في حين استقالت رئيسة شرطة اتلانتا إريكا شيلدز من منصبها، مع تعليق العمدة كيشا لانس بوتومز على أنها لا تعتقد "أن الحادث كان استخدامًا مبررًا للقوة أم لا ".
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بعد مقتل بروكس.. شرطة أتلانتا تعلن مكافأة مالية لمن يدلي عن المشتبه فيه بإشعال النار في «ويندي».. صور

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