بعد مقتل بروكس.. شرطة أتلانتا تعلن مكافأة مالية لمن يدلي عن المشتبه فيه بإشعال النار في «ويندي».. صور

وتظهر الصور المرفقة على صفحات الشرطة في أتلانتا على تويتر أن المشتبه به يرتدي ملابس سوداء ويرتدي غطاء وجه.

ووفقا لمكتب التحقيقات في جورجيا، وصلت الشرطة إلى مقهى ويندي في طريق مروري بعد مكالمة بشأن رجل، تم تحديده لاحقًا باسم بروكس، كان نائمًا في سيارته ويعوق حركة المرور.





وتقول الشرطة إنه رفض امر عدم قطع الطريق وقاوم عناصر الشرطة لحظة اعتقاله، ثم أمسك بالضابط وأشار إليه قبل إطلاق النار عليه.





وبعد وفاة بروكس، تجمع المتظاهرون خارج مطعم ويندي يوم السبت، عندما أحرق أحدهم المبنى.



