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فن

نجلاء بدر بعد دعمها لـ شريف منير: اتحرك وخد حقك في دولة القانون

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:55 م
نجلاء بدر
نجلاء بدر
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ندى فكري
نشرت الفنانة نجلاء بدر إنفوجراف عن خطوات إجراء تحرير محضر سب وقذف عبر السوشيال ميديا عبر حسابها الشخصي انستجرام . 

و علقت نجلاء على الصورة قائلة: " اتحرك و خد حقك في دولة القانون ".

و ذلك بعد دعمها للفنان شريف منير بعد حملة التنمر التي تعرض لها بناته.

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ونشر الفنان شريف منير، مقطع فيديو قصيرا عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهر فيه مع ابنتيه (فريدة وكاميليا) بعد الهجوم الذي تعرضتا له، على خلفية صورتهما على انستجرام. 

وظهر شريف منير، في الفيديو مع ابنتيه، وخلفهم علم مصر، ويؤكد للجميع أنه اتخذ الإجراءات القانونية ضد المسيئين له ولابنتيه، مطالبًا الجميع بضرورة التوحد ضد أي شخص ينشر إساءة على السوشيال ميديا، ويقدمون البلاغات ضده، ويساعدون رجال الشرطة في معرفة هوية هؤلاء لملاحقتهم. 

وأكد شريف منير، أن هناك تطبيقا على الهواتف المحمولة سوف يدشن لتتبع أي شخص يسيء، بمجرد أخذ «سكرين شوت» لهذه التعليقات المسيئة، واختتم: «ياما دقت على الراس طبول وعدينا.. والموضوع ده هيعدي ومش هيبقى في بعد كده على مواقع التواصل الاجتماعي لفظ واحد غلط .. أنا مستني بقى الناس الملايكة يردوا علينا ويقولولنا كلام عشان كله هيبقى بحسابه». 

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اتحرك و خد حقك في دولة القانون

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