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رياضة

شديد قناوي: نحتاج شهرين إعداد قبل عودة الدوري

الإثنين 15/يونيو/2020 - 11:00 م
صدى البلد
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كتب: رباب الهوارى
علق شديد قناوى ، المدير الفنى للفريق الأول بنادي المنيا ، علي قرار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بأن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم ولكن بإجراءات وتدابير احترازية .

وأشار "قناوى" إلي أن فريق المنيا تأثر بشكل كبير بتعليق النشاط وتوقف الدورى لما يقارب من الأربعة شهور ، وهذا يصعب من مهمة إمكانية عودة النشاط واستكمال الدورى .

وأكد "قناوى " أن الفريق يحتاج لفترة إعداد شهرين للقدرة علي العودة للدورى واستكمال النشاط، بعد توقف أكثر من أربعة شهور . 

وااختتم "قناوى " حديثه : أننا جميعا نحترم قرارات الدولة، وأن سلامة الجميع هي بالمقام الأول . يذكر أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أكد بالمؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، بأن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم ولكن بإجراءات وتدابير احترازية ، وأن الأندية ستعود للتدريبات يوم 20 يونيو الحالي.
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