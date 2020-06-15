شديد قناوي: نحتاج شهرين إعداد قبل عودة الدوري





وأشار "قناوى" إلي أن فريق المنيا تأثر بشكل كبير بتعليق النشاط وتوقف الدورى لما يقارب من الأربعة شهور ، وهذا يصعب من مهمة إمكانية عودة النشاط واستكمال الدورى .





وأكد "قناوى " أن الفريق يحتاج لفترة إعداد شهرين للقدرة علي العودة للدورى واستكمال النشاط، بعد توقف أكثر من أربعة شهور .





وااختتم "قناوى " حديثه : أننا جميعا نحترم قرارات الدولة، وأن سلامة الجميع هي بالمقام الأول . يذكر أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أكد بالمؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، بأن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم ولكن بإجراءات وتدابير احترازية ، وأن الأندية ستعود للتدريبات يوم 20 يونيو الحالي.

علق شديد قناوى ، المدير الفنى للفريق الأول بنادي المنيا ، علي قرار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بأن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم ولكن بإجراءات وتدابير احترازية .