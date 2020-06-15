شديد قناوي: نحتاج شهرين إعداد قبل عودة الدوري

علق شديد قناوى ، المدير الفنى للفريق الأول بنادي المنيا ، علي قرار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بأن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم ولكن بإجراءات وتدابير احترازية .
وأشار "قناوى" إلي أن فريق المنيا تأثر بشكل كبير بتعليق النشاط وتوقف الدورى لما يقارب من الأربعة شهور ، وهذا يصعب من مهمة إمكانية عودة النشاط واستكمال الدورى .
وأكد "قناوى " أن الفريق يحتاج لفترة إعداد شهرين للقدرة علي العودة للدورى واستكمال النشاط، بعد توقف أكثر من أربعة شهور .
وااختتم "قناوى " حديثه : أننا جميعا نحترم قرارات الدولة، وأن سلامة الجميع هي بالمقام الأول . يذكر أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أكد بالمؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، بأن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم ولكن بإجراءات وتدابير احترازية ، وأن الأندية ستعود للتدريبات يوم 20 يونيو الحالي.