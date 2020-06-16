بفستان مخطط.. إسراء عبد الفتاح بإطلالة بسيطة مع شقيقتها

وظهرت إ سراء عبد الفتاح وهي ترتدي فستان طويل باللون الأبيض المخطط باللون الأزرق، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.





بينما ارتدت شقيقتها، كاش مايوه باللون الفوشيا والأصفر من الكتان، ومزين ببعض القطع من التريكو، هو ما تناسب مع لون بشرتها بشكل كبير.