بفستان مخطط.. إسراء عبد الفتاح بإطلالة بسيطة مع شقيقتها

تألقت الفنانة اسراء عبد الفتاح مع شقيقتها في صورة جديدة قامت بنشرها عبر حسابها على إنستجرام.
وعلقت إسراء عبد الفتاح على صورتها : "sister".
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وظهرت إسراء عبد الفتاح وهي ترتدي فستان طويل باللون الأبيض المخطط باللون الأزرق، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.
بينما ارتدت شقيقتها، كاش مايوه باللون الفوشيا والأصفر من الكتان، ومزين ببعض القطع من التريكو، هو ما تناسب مع لون بشرتها بشكل كبير.
فيما تركت اسراء عبد الفتاح شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز من أنوثتها.
ولم تتكلف اسراء عبد الفتاح في وضع المكياج او ارتداء الاكسسورات؛ حيث انها اكتفت بالظهور بإطلالة ناعمة وجذابة للغاية.
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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