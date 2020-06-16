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اقتصاد

بتكلفة 145 مليون جنيه.. تنفيذ محطة رافع صرف صحي بـ أكتوبر الجديدة...صور

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:00 ص
محطة رافع صرف صحي
محطة رافع صرف صحي بـ أكتوبر الجديدة
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آمنة عبد العظيم
صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، بأنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ مشروعى محطة رافع الصرف الصحى وخط الطرد لخدمة (1783 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة الـ800 فدان،  مشيرًا إلى أن نسبة الانجاز بالمشروعين  تجاوزت 93% من إجمالي المشروع والمتوقع دخولها الخدمة فى أكتوبر المقبل.

وأضاف المهندس عادل النجار : من المقرر أن تعمل المحطة بطاقة  55 ألف م3/يوم كمرحلة أولى، وتوسعات مستقبلية 85 ألف م3/يوم لتصبح الطاقة الكلية للمحطة 140 ألف م3/يوم، وتبلغ  التكلفة الإجمالية للمشروع نحو ١٤٥ مليون جنيه.


 وأوضح المهندس عادل النجار أن مشروع  محطة رافع الصرف الصحى شاملًا التوسعات المستقبلية ستخدم مناطق الـ800 فدان والإسكان الاجتماعى بالمنطقة السادسة وابنى بيتك ومشروع دجلة بالمز.

وفى سياق متصل، أكد المهندس عادل النجار، انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ومكتب تسليم الوحدات السكنية، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومنها التزام العاملين و العملاء بارتداء الكمامات مع ضرورة قياس درجة الحرارة للمترددين على مقر الجهاز.

وأشار المهندس عادل النجار إلى أنه تم تعقيم مقر شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بجانب تنفيذ حملات نظافة و تطهير و تعقيم للمراكز التجارية و مكاتب العمل بصفة دورية.
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