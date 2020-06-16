بتكلفة 145 مليون جنيه.. تنفيذ محطة رافع صرف صحي بـ أكتوبر الجديدة...صور



وأضاف المهندس عادل النجار : من المقرر أن تعمل المحطة بطاقة 55 ألف م3/يوم كمرحلة أولى، وتوسعات مستقبلية 85 ألف م3/يوم لتصبح الطاقة الكلية للمحطة 140 ألف م3/يوم، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو ١٤٥ مليون جنيه.







وأوضح المهندس عادل النجار أن مشروع وأوضح المهندس عادل النجار أن مشروع محطة رافع الصرف الصحى شاملًا التوسعات المستقبلية ستخدم مناطق الـ800 فدان والإسكان الاجتماعى بالمنطقة السادسة وابنى بيتك ومشروع دجلة بالمز.



وفى سياق متصل، أكد المهندس عادل النجار، انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ومكتب تسليم الوحدات السكنية، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومنها التزام العاملين و العملاء بارتداء الكمامات مع ضرورة قياس درجة الحرارة للمترددين على مقر الجهاز.



وأشار المهندس عادل النجار إلى أنه تم تعقيم مقر شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بجانب تنفيذ حملات نظافة و تطهير و تعقيم للمراكز التجارية و مكاتب العمل بصفة دورية.

