مبروك يا حبيبي.. ياسر إبراهيم يهنئ حمدي فتحي بعقد قرانه





ونشر ياسر ابراهيم صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من حفل الزفاف، وعلق عليها قائلًا: "الف مبروك يا حبيبي وربنا يجعلها وش السعد عليك يا حبيبي ❤️❤️".





كان حمدي فتحي عقد قرانه خلال الساعات الماضية في حفل بسيط اقتصر على حضور عدد من أصدقاء اللاعب وعروسه والأسرتين فقط.





وتترقب الأندية المصرية قرار عودة النشاط الرياضى من جديد بعد تصريحات وزير الشباب والرياضة مؤخرًا بشأن عودة التدريبات مطلع الشهر المقبل تمهيدًا لعودة النشاط مطلع أغسطس.





يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزراء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.





ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كل التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.



