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محافظات

استمرار أعمال التطوير بمستشفيات الحميات والصدر لإضافة 60 سريرا جديدا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:45 م
صدى البلد
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يوسف رجب


تابع المحاسب كمال شلبى، سكرتير عام محافظة قنا، أعمال التطوير الجارية بـ 8 غرف بمستشفى الحميات بسعة 12 سرير لتصل الطاقة الاجمالية للمستشفى إلي 42 سرير وسيتم الانتهاء من أعمال التطوير بالمستشفي في الايام القليلة القادمة.

جاء ذلك خلال تفقد لجنة المرور اليومى على مستشفيات العزل بقنا، لمتابعة سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية وانتظام حضور الأطقم الطبية.

وأضاف شلبى، كما تجري أعمال تطوير لإضافة 48 سرير بمستشفى الصدر لتصل الطاقة الاجمالية 96 سرير لاستيعاب عدد أكبر من المرضى، موجهًا بالإسراع فى وتيرة العمل للانتهاء من كافة الأعمال وفقًا للمخطط الزمني بأعلى معايير الجودة.

أوضح شلبي، بأن اللجنة قامت اليوم بالمرور علي مستشفى الحميات بمدينة قنا وتفقدت النظافة العامة داخل المستشفى والصيدلية والمخازن وتوافر المستلزمات الطبية الوقائية والتأكيد على الالتزام بكافة القرارات لحماية المرضى والأطباء وهيئة التمريض.

 أشار اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إلى أن اللجنة المشكلة للمرور اليومي على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابي فيروس كورونا المستجد تواصل عملها للتأكد من انتظام حضور الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات بكميات مناسبة وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات.

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استمرار أعمال التطوير بمستشفيات الحميات والصدر لإضافة 60 سريرا جديدا
استمرار أعمال التطوير بمستشفيات الحميات والصدر لإضافة 60 سريرا جديدا
استمرار أعمال التطوير بمستشفيات الحميات والصدر لإضافة 60 سريرا جديدا
استمرار أعمال التطوير بمستشفيات الحميات والصدر لإضافة 60 سريرا جديدا
استمرار أعمال التطوير بمستشفيات الحميات والصدر لإضافة 60 سريرا جديدا
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