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محافظات

مستشفى كرموز: خروج مسنين بعد تعافيهم من كورونا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:10 م
كورونا
كورونا
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قسم المحافظات

أعلن مستشفى كرموز التابع للتأمين الصحي بالإسكندرية، والذي تم تخصيصه مؤخرًا لعلاج حالات كورونا عن خروج مسنين اليوم الأربعاء، بعد تلقيهم العلاج وتعافيهم تمامًا من فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور طارق نجم، مدير المستشفى إن الحالتين أحدهما يبلغ من العمر 82، والأخر 78، ليصل بذلك إجمالي الحالات التي خرجت من المستشفى إلى 65 حالة، عقب تلقيهم الرعاية اللازمة في المستشفى وتحسن حالتهم وتحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية.

يُذكر أن وزارة الصحة قد قررت مؤخرًا ضم عشر مستشفيات مؤخرًا للتعامل مع حالات كورونا، وهي مستشفيات العامرية وأبو قير العام، وأبوقير للتأمين الصحي، صدر المعمورة، مستشفى الجمهورية، كوم الشقافة، الحميات وبرج العرب، مستشفى كرموز، وجمال عبد الناصر
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