مستشفى كرموز: خروج مسنين بعد تعافيهم من كورونا





أعلن مستشفى كرموز التابع للتأمين الصحي بالإسكندرية ، والذي تم تخصيصه مؤخرًا لعلاج حالات كورونا عن خروج مسنين اليوم الأربعاء، بعد تلقيهم العلاج وتعافيهم تمامًا من فيروس كورونا المستجد.





وقال الدكتور طارق نجم، مدير المستشفى إن الحالتين أحدهما يبلغ من العمر 82، والأخر 78، ليصل بذلك إجمالي الحالات التي خرجت من المستشفى إلى 65 حالة، عقب تلقيهم الرعاية اللازمة في المستشفى وتحسن حالتهم وتحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية.



