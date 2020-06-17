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رياضة

بـ ركلات الترجيح.. نابولي بطلا لـ كأس إيطاليا على حساب يوفنتوس.. شاهد

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:20 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق نابولي لقب كأس إيطاليا على حساب يوفنتوس بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "الأوليمبيكو" ضمن نهائي المسابقة المحلية.


وانتهت المباراة بركلات الترجيح 4-2 بعد إهدار ديبالا و دانيلو ركتلين أمام ميرت حارس نابولي.


وكان رونالدو قريب من تسجيل هدف الافتتاح بعد مرور 4 دقائق فقط على صافرة البداية، لكن الحارس ميريت نجح في التصدي لتسديدته بكل براعة، وأبقى على حظوظ فريقه قائمة بقوة.


وخطف النجم الأرجنتيني باولو ديبالا الكرة من خط دفاع نابولي الذي ارتكب هفوة قاتلة، ثم مررها بسرعة ودقة عالية إلى رونالدو الذي بدوره استلمها وسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء باحثًا عن الهدف الأول.


و سنحت الفرصة لنابولي لتسجيل هدف التقدم في ظل سيطرة التعادل السلبي على لوح التيجة لكن رأسية بوليتانو وجدت أحضان بوفون.


و بعد ذلك بدقيقة حاول لورينزو إنسيني فض عذرية شباك بوفون لكن تسديدته القوية علت العارضة بسبب وضعيته الغير جيدة أثناء التسديد.

وجاء تشكيل نابولي: 


أليكس ميريت، جيوفاني دي لورينزو، نيكولا ماكسيموفيش، كاليدو كوليبالي، ماريو روي، فابيان رويز، دييغو ديم، بيوتر زيلينسكي، خوزيه كاييخون، درايس ميرتينز، لورنزو إنسيني.


وجاء تشكيل يوفنتوس: 

بوفون، بونوتشي، دي ليخت، أليكس ساندرو، رودريغو بيتانكور، بيانيتش، ماتويدي، كوادرادو، دوجلاس كوستا، ديبالا، كريستيانو.

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