رايحين نتعشى مع ولادنا.. محافظ مطروح: الرئيس السيسي أكد أن جميع الخيارات متاحة لإعادة أبنائنا من ليبيا

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن مصر تحافظ على أبنائها في الداخل والخارج.





وأضاف محافظ مطروح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه التلفزيوني "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، " تحركنا من المنفذ مع المصريين المحتجزين في ليبيا، وسنذهب لتناول وجبة العشاء".





وأكد الإعلامي أحمد موسى، وجود " اهتمام كبير من أجهزة الدولة لإ عادة المصريين المحتجزين في ليبيا".





وتابع الإعلامي أحمد موسى "وبتوجيهات من الرئيس السيسي لكل الأجهزة المعنية بتشكيل خلية لإدارة تلك الأزمة وتحرير أبنائنا وإعادتهم إلى مصر سالمين".





ولفت أحمد موسى إلى " تكاتف الأجهزة المعنية من أجل إعادة المصريين المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن".





وألمح إلى أن "الرئيس السيسي أكد أن جميع الخيارات متاحة من أجل إعادة أبنائنا في ليبيا".



