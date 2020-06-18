مش هنسيب البلد تاني.. أحد العائدين من ليبيا: ورانا رئيس مبيسبش أولاده ..فيديو

قال أحد المصريين العائدين من ليبيا، إنه كان يتردد إلى ليبيا منذ عامين، وأن آخر مرة كانت من منذ عشرة أشهر.





وأضاف أحد المصريين العائدين من ليبيا، في تصريحات تلفزيونية، أن الفضل يرجع إلى المخابرات العامة وللرئيس السيسي في عودتهم سالمين، متابعا "نحمد الله هما بذلوا أقصى جهدهم من أجل عودتنا للبلاد مرة أخرى".





وتابع أحد المصريين العائدين من ليبيا، "مكناش بنقدر نكلم أهلنا.. والحمد لله احنا رجالتنا ورانا والسيد الرئيس مسبش ولاده".





وعند سؤاله عن المشروعات التي تقوم بها مصر في الفترة الماضية، قال إن "لديه فكرة عن المشروعات المقامة، واحنا غلطنا لما مسمعناش كلام الرئيس السيسي وسبناه وطلعنا برة".





وتابع "احنا بنتأسف له عشان مسمعناش كلامه وسبناه وطلعنا برة البلد"، مؤكدا أنه لن يترك مصر ثانية، معقبا "مش هسافر تاني".





وأضاف أن أسرته مقيمة في مصر، متابعا "عايشين في مصر الحمدلله ومنقدرش نسيبهم برة مصر".