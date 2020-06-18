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تعليم

أخبار التعليم..ننشر تفاصيل مخصصات قطاع التعليم في موازنة العام المالي الجديد.. 25 يونيو الجاري.. بدء مقابلة المرشحين لرئاسة جامعة طنطا

الخميس 18/يونيو/2020 - 04:21 م
صدى البلد
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قسم التعليم

نشر "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.

وفيما يلي ينشر "صدى البلد" موجزًا لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم:

امتحانات الثانوية العامة.. دمياط تنتهى من تجهيز اللجان واستراحات المراقبين

تحسين دخول المعلمين.. ننشر مخصصات قطاع التعليم في موازنة العام المالي الجديد

بسبب تجهيزات امتحانات الثانوية.. محافظ المنيا يحٌيل مدير مدرسة بملوي للتحقيق.. فيديو وصور

مسابقة لدعم الشباب وعرض ابتكاراتهم في الأسواق

25 يونيو الجاري.. بدء مقابلة المرشحين لرئاسة جامعة طنطا

محافظ أسوان يطمئن على الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة.. شاهد

توفير أتوبيسين لنقل طلاب البنجر في مدينة الحمام لامتحانات الثانوية العامة

تعليم الإسماعيلية: تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية ومقار إقامة المنتدبين

درع مقاومة الجهد الميكانيكى..باحث مصري يقدم ابتكارا جديدا يوفر 90% من الطاقة

صناديق معدنية بأقفال رقمية.. تفاصيل خطة نقل أسئلة امتحانات الثانوية العامة وحمايتها من التسريب

اجتماعا تنسيقيا بين تعليم و أمن الإسماعيلية لبحث استعدادات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة.. تطهير اللجان يوميا والتأكد من جاهزيتها فى الإسماعيلية

للمرة الثانية.. محافظ بورسعيد يشهد محاكاة لإحدى نماذج لجان الثانوية العامة

ذاكر معانا.. مراجعات «صدى البلد» في «علم النفس» للثانوية العامة

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كل ما تريد معرفته عن تفاصيل فرص المنح الدراسية الجامعية في مصر

تعقيمها فجر السبت.. التعليم: انتهاء فرش لجان امتحانات الثانوية العامة غدًا


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